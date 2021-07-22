好消息！4月底總統公布的「勞工職業災害保險及保護法」，已由行政院拍板，預計明年5月1日勞動節上路。未來，凡登記有案的事業單位勞工，不限人數全部強制納保，雇主必須為勞工投保職災保險。初估將有新增33萬名受僱勞工，及23.3萬名外籍家事移工納保，總計將有56萬名勞工受惠。此法實施後，對廣大的勞工朋友們將有更進一步的保障。

勞動部表示，「勞工職業災害保險及保護法」以專法的形式，將勞工保險條例的職業災害保險，及職業災害勞工保護法的規定予以整合，除擴大納保，受僱勞工到職即有保障，一旦發生職災，政府有給付保證；提升各項給付，勞工災後生活有保護；雇主也藉由少許保費，讓勞工獲得大保障，雇主更有效分攤補償責任；並整合職災預防與重建業務，使整體職災保障制度更完善。

「勞工職業災害保險及保護法」不僅擴大職災保險強制納保對象，且拉高職災保險投保薪資下限和上限。投資薪資下限改為24000元，上限則為72800元，

讓職災保險覆蓋率將可從現行7成3拉到9成。且傷病給付改為前2個月按保投薪資100%發給，之後以70%發給，諸多項目讓保障全面提升。

除擴大納保對象，另外也提供多元加保管道，未來受僱於自然人雇主或是實際從事勞動的人員，都可透過便利超商機台或網頁等簡便管道辦理加保。另外，新法實施後，成立專責職業災害預防及重建中心，統籌辦理職災預防及重建工作，在前端減少職災，並在勞工罹災後協助重返職場。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，為保障廣大勞工朋友們的權益，政府一直以來都持續修法，從法規、環境、政策等等多面向來提升勞工權益。建議網友在求職找工作時，若對自身權益有問題時，都可以直接請教資方，或向政府相關單位來諮詢。尤其，因疫情警戒尚未解除，找工作仍艱難，為此，1111人力銀行也特闢防疫在家工作職缺機會，協助求職者有效且快速地媒合各產業需求，找到適合自身的工作，一同度過疫情難關。