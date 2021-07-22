今天行政院宣布，已經完成追加購買3600萬劑Moderna疫苗的簽約，預計在今年第四季、明年、後年分批供應。蔡英文總統今表示，接下來，她也將持續緊盯出貨進度，確保台灣能夠不斷取得疫苗，滿足後續防疫的需求。

總統表示，截至昨天為止，台灣的疫苗接種人口涵蓋率來到24.35％、劑次人口比則達到25.10％。她要再次謝謝每一位投入疫苗施打的醫護人員，也謝謝依序接種疫苗的大家。大規模的施打將會持續下去。

總統今在臉書指出，加上之前已採購、正陸續到貨中的505萬劑Moderna疫苗，政府總計購買了4105萬劑Moderna疫苗。

總統說，這幾天在颱風影響下，部分縣市暫停疫苗接種服務，但請已經預約的民眾放心，還是可以重新安排接種。

總統說，已經在預約系統上完成預約的民眾，如果因為颱風取消接種作業，系統將保留名額。在收到下一輪預約簡訊後，就可以再次進入系統預約接種。透過醫療院所網路掛號或電話進行預約的民眾，則請依循醫療院所的公告或通知，重新安排接種。