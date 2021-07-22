安得烈慈善協會「孩子的藝想世界」公益畫展自7月22日起至9月8日止，於中正紀念堂3樓藝廊展出。（安得列慈善協會提供／張立勳台北傳真）

中正紀念堂在中央宣布「微解封」後，第一個推出安得列慈善協會的公益畫展，自即日起到9月8日，在3樓藝廊展出「孩子的藝想世界」，共有140件繪畫及作文作品，讓大家看見充滿想像力的創作，同時感受孩子的心靈世界。

受到新冠肺炎疫情影響，全台自5月中進入三級警戒，各藝文展演空間也停止對外開放，隨著疫情逐漸受到控制，政府宣布三級警戒可稍微鬆綁，藝文展演空間允許開放，中正紀念堂第一個接受申請展覽的單位就是安得烈慈善協會。

安得烈慈善協會長期辦理學藝競賽，迄今已邁入第6年，透過活動，除了搭建一個讓弱勢家庭孩子一展長才、發揮創意的舞台外，也是發掘有潛力、可以栽培的藝術種子。

協會指出，「孩子的藝想世界」作品第一次於中正紀念堂展出，包括第4屆和第5屆近140件繪畫和作文的優秀作品，公益畫展自即日起至9月8日止，於中正紀念堂3樓藝廊展出。

安得烈慈善協會羅紹紹和執行長除了感謝中正紀念堂總管理處的全力協助，他也表示，孩子們的作品能在中正紀念堂公開展出，就是對他們最大的鼓勵和肯定，邀請大小朋友，透過線上或電話預約，來中正紀念堂看看孩子們的作品，讓長時間受到疫情影響的心情，能感受來自弱勢家庭孩子們的強韌生命力，相關規定說明請至中正紀念堂官方網站。