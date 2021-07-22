全台疫情趨緩，台南市政府今天下午宣布，公私立幼兒園、安親班27日起有條件開放。台南市長黃偉哲說，微解封要慢慢來，一周以來，新增病例數最少的一天是8例，但今天又來到30例，疫情起起伏伏，台灣是一日生活圈，呼籲大家還是要提高警覺，社會有恢復正常生活的壓力，但也有防疫壓力，不要走回頭路的前提就是疫情不要再起。

教育局長鄭新輝說，台南25天零確診，南市幼兒園、安親班教職員疫苗施打率已達95.38％，從施打到7月27日已超過14天，從27日起有條件開放。他說，台南市共有568家公私立幼兒園、42家立案課後照顧中心，10點配套措施括帶班教師須已完成施打疫苗，未完成施打者每3天至少快篩1次；特定人員加戴面罩、手套(如隨車人員、打菜人員、接觸外人者等；以班為單位進行教學，禁止跨班及戶外教學活動；密閉空間、戶外遊具及有接觸傳染風險之設施暫停開放

此外，室內用餐應加裝隔板，保持距離；外人須經同意始得進入並嚴守規範(落實實聯制、量體温、戴口罩、噴酒精、保持社交距離、避免接觸幼兒)。8.每日加強消毒，包括：幼童車、室內外活動空間、廁所等；師生有1人確診全園停課2周，有1人被匡列，全園停課1天清消。他強調，上述配套會依中央疫情指揮中心規範及本市疫情發展滾動修正。