近年來許多企業都深耕校園，希望藉由產學合作讓學生有發揮潛能的舞台，企業亦能透過與學子們的激盪讓研發效能提升。大葉大學多媒體數位內容學位學程與詹姆士夢工廠有限公司產學合作，設計原創立體公仔，大葉大學多媒體學程副教授陳志隆說，多媒體學程學生經過2D美術、3D動畫、文創公仔的課程訓練，利用3D建模技術，把2D平面圖案轉為3D立體，再將檔案透過3D列印變成立體公仔，翻模量產。

詹姆士夢工廠有限公司是台中相當知名的公仔設計公司，大約3年前開始與大葉大學多媒體學程產學合作，結合學生的創意與3D建模技術，讓傳統雕塑製程邁向數位化，一開始是設計端合作，今年暑假進入生產端合作，學生到工廠參與公仔製作，自己在學校試做一個公仔很有趣，但同樣的東西重複做上千隻，又是另一種感受，學生在為期1個月的實習裡，不僅可以實際體驗公仔產業的製程，也有助於未來設計產品時，把商品化的每個環節納入思考。

詹姆士夢工廠老闆蘇弘杰指出，傳統的公仔產業依賴手工雕塑，隨著數位技術興起，加上客製化需求提高，數位化是產業趨勢，大葉大學多媒體學程的師資群擁有豐富產業經驗，因此他與陳志隆老師合作，老師帶領學生把課程所學帶入產業，為產業引進數位技術，開發新面向。因為將課程融入實習讓學生透過學習提前感受職場的不跳，有別以往只重理論的教學。

5月初，台灣中油公司台中營業處與嶺東科大觀光系產學合作，共同為前來加油站的顧客提供現煮美味的「CUP&GO來速咖啡」，具機動性又富人情味，引起民眾的熱烈迴響。目前因遵守防疫原則暫緩在加油站現場活動，但待疫情穩定解封後將即刻恢復供應。

長期注重品德教育的嶺東科大，為讓師生在疫情期間能有更深刻的機會教育，特別再與中油公司合作，結合觀光系所執行大學社會責任 (USR) 計畫，攜手致贈共同合作推廣的「CUP&GO來速咖啡」給所在的南屯區快打站，向守護我們家園的防疫人員致謝。

嶺東科大觀光系主任謝琦強表示，當前大家都強調「全島一命」，USR計畫就是強調將大學師生與在地生活更緊密結合在一起。雖然原本與中油的產學合作實地活動計畫因疫情暫緩，但仍發揮大學社會責任精神，用致贈自製嶺東咖啡禮盒與咖啡兌換劵的實際行動來表達對台中地區防疫人員辛勞付出的誠摯感謝。

相信在疫苗施打率達到一定程度後，原本USR計畫所設定精彩的「在地社區跨文化異國餐飲與旅遊」系列課程與活動將再次啟動，社區旅遊結合新住民所帶來的異國餐飲與文化，整合地方特色遊程，讓當前無法出境觀光的國人，也能以經濟便利方式體驗異國風情。

中油與嶺東科大攜手送咖啡到南屯區快打站為防疫人員加油。（圖/嶺東科大提供）

1111人力銀行發言人黃若薇指出，現在的學生很幸福學習能夠跳脫傳統，雖受疫情影響大家無法一起在校學習少了社交互動，但也因為線上學習讓全民的3C能力都大大提升，暑假期間也鼓勵同學們善用時間自我充實。1111TUN大學網的熱門討論區中集結許多大學生們關心的議題，諸如：升學面試、打工家教、新鮮人求職、大學實習等，內容豐富多元且貼近實際需求，歡迎按讚關注並不吝分享自身經驗。