台塑資源公司5年期4.3億美元聯貸案將於7月23日完成簽約，該聯貸案由第一銀行及合作金庫銀行共同統籌主辦，由第一銀行擔任額度管理行、合作金庫擔任文件管理行，另邀集10家金融機構共同參與，承諾參貸金額高達13.88億美元，較原聯貸總金額4.3億美元超額認購222.8％，充分顯示銀行團對該公司於澳洲鐵礦砂開礦布局未來發展深具信心。

台塑資源是由台塑集團100％持股，並以旗下澳洲簽約公司（Formosa Steel IB Pty Ltd）與澳洲第三大鐵礦商Fortescue Metals Group Limited集團，共同參與「鐵橋鐵礦開發計畫」（Iron Bridge Development Project）。

該計畫已取得澳洲政府環評同意，其鐵橋案產品含鐵量高於現有鐵礦產品，將有助於提升鋼廠生產效益及減低污染排放，符合各國環保政策日益嚴格之趨勢，加以合資夥伴豐富之開發及行銷經驗，皆有利於產能去化及營運拓展。

第一銀行自今年初主辦台塑河靜越南鋼廠9.375億美元聯貸案後，再次取得台塑集團聯貸案統籌主辦機會，顯示第一銀行力挺政府新南向政策，協助提供臺商核心企業與境外關係企業融資服務，支援企業架構全球事業版圖。

另一方面，第一銀行長期深耕綠色金融，將ESG（環境、社會、治理）議題納入徵審流程考量，協助不同產業落實ESG機制，並於2020年底成為首家簽署赤道原則的公股銀行，顯示對企業社會責任之重視。

未來第一銀行亦將持續密切掌握企業需求，透過金融專業相關協助與服務，成為企業布局全球產銷的重要橋樑以及最堅實的金援後盾。