據周四公布的一份調查報告，印度第二季智慧型手機的銷售量較前一季減少13%，來到3240萬支。在印度爆發的第二波新冠疫情，嚴重影響了該全球第二大智慧型手機市場的需求。

但是由於去年第二季有兩個月的封鎖，讓該數據較去年同期增加87%。

市調機構Canalys的數據顯示，印度線上的手機購買踴躍，助其銷售年增87%。

Canalys分析師Sanyam Chaurasia指出，印度手機零售商以為新冠病毒不會再來了，有幾家公司還投資於新的品牌商店，以及與第三方合作的線下銷售通路。但是最後他們還是被迫轉向線上策略。

小米蟬聯印度買家最喜愛的品牌，市占率29%，出貨量為950萬支。其次為三星電子，占17%市場份額，出貨550萬支。Vivo居第三，出貨540萬支。Realme和Oppo分居第四和第五，出貨量分別為490萬支和380萬支。

小米整體銷量有所減少，但線上業務卻有所增長。

Chaurasia預期，隨著疫苗接種提振消費者信心，以及智慧型手機品牌推出新品，印度今年下半銷售將出現彈升。

但Chaurasia也認為，隨著第三波感染的威脅逼近，消費者行為和產業的營運方式也會針對疫情作出調整。線下通路將受影響。