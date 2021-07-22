南投縣疫苗施打率，已達92.8％。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

南投縣疫苗施打率曾因速度較慢，引發議論，但衛生局後段加速，截至22日疫苗使用率達92.81％，共有10萬7694人完成接種，18歲以上疫苗接種人口涵蓋率24.86％；後續施打疫苗，都必須透過預約平台。

中央撥配到南投縣的疫苗，總共11萬6040劑，包括撥配衛生局8萬9000劑、中央專案逕送指定醫院3840劑及COVID-19公費疫苗預約平台2萬2500劑；截至22日止，僅餘8346劑，主要提供第1至第3類對象施打，預計本周末全數用完。

未來，至少還有30萬人，無論是各年齡層未施打疫苗的縣民，或是其他各類需要施打疫苗的人員，都必須透過1922預約平台，上網先意願登記，然後等候簡訊通知預約登記，再依約前往指定醫療院所施打疫苗。

由於南投縣老年人口多，要長輩自己預約施打疫苗，恐怕是一項難題，因此，縣府將透過村里長及幹事，協助預約登記，也請兒女注意長輩疫苗施打情況。

南投縣各級農會第一線工作人員，因常與民眾密切接觸，名冊由農委會送衛福部核定，昨天在南投醫院中興院區進行疫苗注射專案，對象為縣內各級農會的理貨、展銷、公糧收購人員，及農林漁牧普查人員，共174人施打。

南投醫院中興院區副護理長林鳳玫表示，專案施打包括農會人員，及林務局員工共220人，動線規畫以盡快完成施打為目標，共安排20位醫護人員，並將施打區域分為2區，每區分配60位民眾，在出入口動線分流，讓運作流程更順暢。