台北市政府21日宣布，幼兒園、安親班及學校操場將從7月27日起逐步開放，其中幼兒園及課後照顧中心收托人數降載至50%，並提出以「5類學童」為優先。同時這段期間收托學童，師生需嚴守「戴口罩量體溫、用餐以套餐為主、用餐須使用隔板、座位採梅花座」等規定，且不開放家長及民眾進入。

台北市教育局新聞稿指出，因應新冠肺炎全國疫情警戒第三級，台北市各級學校從5月18日停課，家長和學生都悶壞了，幼教業者也相當思念原本活潑歡笑的園所環境。目前疫情尚在可控制範圍，家長、孩童和業者的聲音政府聽到了，北市教育局研議逐步開放教育館所，第一步先針對幼兒教保服務及照顧與校園場地開放2大面向進行規劃。

北市幼兒園及課後照顧中心(安親班)自110年7月27日起有條件開放，重新成為家長的後盾，學童人數降載至50%，招收學童順序為醫護人員家庭子女；警察、消防人員家庭子女；低收、中低收入戶子女；雙薪家庭且無其他親屬照顧資源之家庭子女及其他經園所評估有專案照顧之必要等。若超過50%學童人數容納量，由園所評估學童需求決定錄取順序。

同時師生全程佩戴口罩及量測體溫，調整供餐方式以個人套餐為主，用餐時需增加隔板，座位固定、採梅花座並保持1.5公尺以上社交距離，原則不開放家長及民眾進入園所或中心，必要進出人員實名制。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，根據台北市教育局統計，逐步解封下安親班降載可照顧3906名學生；幼兒園降載可提供34000學童教保服務。台北市教育局此舉真的是讓家長孩童都能喘口氣，不過在喘口氣之際，親師生都應持續遵守各場所防疫指引，以戒慎恐懼的心面對疫情，隨時關注自身健康、留意疫情動態，如有身體不適情形，亦請儘速就醫，以維護自我身體健康。

黃若薇也提到，新冠肺炎三級警戒期間，各家企業無不以各自的努力與創意，並實施各項應變措施，讓企業內員工能夠共同抗疫，展現企業經營的韌性。1111人力銀行研發多年的「1HR人資管理系統」遠端管理的強大效能，已幫助許多企業度過緊急時刻。另外，1111人力銀行在疫情期間，推出了在家工作專區以及兼差打工專區，建議在疫情期間收入受到影響的上班族，可搜羅遠端工作的職務，在家就能辦公，較不易受後續疫情走勢影響，先求有再求好，為自己留下東山再起的資本。