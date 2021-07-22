東京奧運將在近期開幕，但中華代表團日前搭華航包機赴日本，卻出現全部選手都搭經濟艙的狀況，羽球球后戴資穎也PO文吐露心聲。在爭議爆發後，總統蔡英文和行政院長蘇貞昌數度道歉，體育署長張少熙也為此請辭負責。對此，前總統陳水扁直言，台灣官僚「體」系，令人實在不敢苟同。

國民黨立委洪孟楷質疑，蔡政府上任後，我國最高體育政策統籌與協調的單位是「行政院體育運動發展委員會」，而體育署是負責執行的機關，兩者缺一不可。召集人由政委擔任，規定每2個月要開會，實際上已1年半沒開會，痛批閣揆蘇貞昌該開的會又沒開，不督導就別甩鍋給下屬。

陳水扁22日在臉書發文表示，「2021東奧台灣代表隊，冒著染疫風險遠征日本，竟同如學生畢業旅行，從經濟艙到3星旅館。高官商務艙到4星酒店，試問是誰在為國爭光？家長陪伴小孩學測考試，也會幫忙打扇子倒飲料，台灣的官僚『體』制，令人實在不敢苟同。向第一線的醫護防護人員，致最高敬意」。

對於選手搭經濟艙一事，引爆全民怒火，蔡英文、蘇貞昌立即在臉書公開道歉，教育部長潘文忠也證實體育署長張少熙已口頭、書面請辭。國民黨主席江啟臣則批評，輕諾必寡信，蔡英文對自己的承諾如此輕視，不但傷了國家選手的心，更凸顯了民進黨體育改革的失敗。