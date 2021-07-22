受極端強降雨影響，河南發生嚴重水患，許多村莊的通訊系統中斷，無法對外連絡，而且實際修復時間還無法確定。然而大陸應急管理部調派「翼龍」無人機空中應急通信平台，可在5小時內擔任暫時的飛行基地台。

新浪網報導，河南省突遭大規模極端強降雨，部分區域發生洪澇災害，其中鞏義市米河鎮多個村莊通信中斷，手機也就失去訊號。但是21日晚間，災區民眾卻收到一則簡訊「米河鎮的鄉親們，因暴雨玫通信中斷，應急管理部緊急調派翼龍無人機抵達你鎮上空，可暫時恢復中國移動公網通信。受翼龍無人機滯空時間的限制，公網恢復時間只有5小時，請盡快報告情況、聯繫家人。祝平安！」

河南鞏義市米河鎮所收到的簡訊，可以暫時通話報災、報平安。(圖/新浪)

報導稱，這是中航集團(AVIC)開發的翼龍-2H空中應急通信平台，採用渦輪螺旋槳動力，飛行1200公尺、4.5個小時終於在晚間6點進入米河鎮通信中斷區，使附近50平方公里範圍區域，重新得到手機信號。

截至晚間8點，空中基地站接通2572個用戶，流量1089.89M，單段時間最大連線用戶648個。

翼龍2型無人機在2016年珠海航展公開展示，之後產生許多衍生型，空中通信平台也是其中之一。並且在今年大陸的抗震救災演習表現良好，因此今次的災區臨時通訊，可謂是派上用場，實際建功了。