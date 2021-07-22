中信兄弟22日宣布與洋投「萊公主」萊福力（Mitch Lively）解除合約，另名洋投加百利（Gabriel Ynoa）及本土王牌投手黃恩賜隨隊一軍備戰，積極強化先發輪值戰力。

萊福力去年寫下跨季10連勝佳績，後雖因傷遭到註銷，但球隊仍延長其合約，讓他留在球隊復健、養傷，可惜本季戰力表現不符預期。

萊福力於今日在洲際球場與隊友道別，他很感謝球隊這4年來的照顧，所有的教練、球員及行政人員就像兄弟一樣，讓他很快能適應台灣生活。

「雖然離開了這個大家庭，仍會繼續為兄弟加油，希望大家可以如願拿下總冠軍，因為兄弟絕對值得。」萊福力也特別感謝球迷的支持，他感性說：「我可能會忘記很多事情，但絕不會忘記在台灣打球的日子，不會忘記場邊球迷的熱情吶喊、加油，這是台灣獨有的，很棒的棒球文化。」

兄弟球團表示，因中職規範每隊最多註冊4位洋將，經多方考量後決定與萊福力解約，感謝萊福力這幾年在場上、場下為球隊的付出，祝福萊福力未來不論在任何領域，都能夠保持笑容繼續前進。

總教練林威助也代表球隊感謝萊福力這幾年的付出，也提醒在場選手們把握穿球衣的時光，有開始就有結束，要努力做到讓自己不留遺憾。