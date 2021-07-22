桃園市大園區中正東路高速公路下涵洞，每逢豪大雨即淹水近1公尺，桃園市水務局22日受訪表示，市府已核准第二預備金共1千萬辦理專管排水工程，大園區公所指出，水務局已完成專管排水設計，預計9月發包工程，以改善涵洞長年淹水問題。

大園中正東路高速公路下涵洞過去多有嚴重淹水情形，去年台灣受到颱風哈格比影響，桃園市持續降下大雨，該涵洞即淹水約1米深，甚至有小貨車卡在水中動彈不得，為改善涵洞積水問題，水務局向市府申請動用第二預備金約1000萬元預算辦理專管排水工程並通過，盼維護用路民眾行車安全。

水務局說明，大園區中正東路一段840巷高速公路涵洞為易淹水地點，分析淹水主因為瞬間強降雨量大於抽水機排放量，且集水區包含高速公路路面側水、工廠旁路面側水以及農田排水等範圍太大，且附近地勢明顯高於涵洞，大水量蓄於地勢低窪的涵洞才導致長年積水問題。

為改善涵洞長年積水問題，水務局針對淹水原因設計專管排水方案，將自涵洞起增建排水系統，穿過中正東路一段沿重劃區於三塊厝支線攔水堰下游設置出水口，並於排水管轉彎處增建5處集水井以面對集水區的大集水量，負責工程發包的大園區公所工務課指出，該發包工程費約1200萬，預計9月發包。