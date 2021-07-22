台積電是許多人心目中的夢幻企業及幸福企業，想進入必須有兩把刷子。近日就有網友表示，他在準備考公職時收到台積電的面試邀請，非常煩惱該選哪個？，貼文一出網友一面倒：「當然先選台積電賺錢，公職隨時都可以考！」

網友在PTT貼文，他以「台積電vs公職」為題，表示自己生科系畢業後正在準備考公職，不過突然收到台積電的面試邀請，擔心拒絕後就再也沒面試機會，因此求助：「我該如何做選擇？該去面試嗎？」

貼文一出，網友紛紛一面倒建議，「先去台積電做看看，公職做不爽出來等於失業」、「公職很多也常加班，但年薪很悲催…不要想的太美好」、「可以先去台積電，如果做的不開心再考公職就好」、「先進去待個幾年存點錢再想想要不要考公職吧」、「先去台積，撐得住的話做個幾年等到想休息了再出來」、「當然先台積電賺錢，公職隨時都可以考，沒年齡門檻」、「年輕的話先去面試台積電，受不了再拿存的錢離職考公職」。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，想要從眾多應試者中脫穎而出，獲企業青睞，就必須懂得突顯個人的優勢，投履歷必須有策略目標。建議求職者在撰寫履歷或面試時，必須先針對企業的「需求」來定位，什麼是對方需要的人才，自己具備何種條件等方向來出發、思考。這些眉眉角角都可以參考「面試經驗暨工作甘苦談」前人的經驗，讓你下次看到機會，就能做好萬全準備，成功錄取好工作。