逐洞賽｜摩爾投顧分析師李健明

摩爾投顧分析師李健明表示，雖然美股連2日全面大漲，激勵台股22日開高後向5日均線邁進，可惜受航運股再度重挫3.88％拖累，無功而返，貨櫃雙「熊」長榮、陽明盤中雙雙跌停持續破底，所幸績優電子股強茂、台嘉碩、敦泰均力鎖漲停，率領大盤終場上漲113點，以17572點作收，短線若能重新站回月線將可化解轉為中空格局的危機。

個股方面，本周納入投資組合的研通，6月營收再創今年單月新高，且自結5月每股盈餘0.38元，股票雖遭打入分盤交易卻持續走揚，多頭氣勢不減。