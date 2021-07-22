逐洞賽｜摩爾投顧分析師李健明 17:502021/07/22 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 摩爾投顧分析師李健明表示，雖然美股連2日全面大漲，激勵台股22日開高後向5日均線邁進，可惜受航運股再度重挫3.88％拖累，無功而返，貨櫃雙「熊」長榮、陽明盤中雙雙跌停持續破底，所幸績優電子股強茂、台嘉碩、敦泰均力鎖漲停，率領大盤終場上漲113點，以17572點作收，短線若能重新站回月線將可化解轉為中空格局的危機。 個股方面，本周納入投資組合的研通，6月營收再創今年單月新高，且自結5月每股盈餘0.38元，股票雖遭打入分盤交易卻持續走揚，多頭氣勢不減。 逐洞賽｜摩爾投顧分析師李健明 逐洞賽｜證券分析師陳杰瑞 #研通 #敦泰 #陽明 #長榮 #強茂 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 17:442021/07/21 財經 逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:492021/07/21 財經 美股四大指數跳高 台股早盤反彈逾百點 09:292021/07/22 財經 《晨間解盤》大內資有意 電子再拚百花齊放(倫元投顧提供) 07:462021/07/21 財經 台股收紅漲113點 航運繼續殺 長榮、陽明重摔逾7％ 13:412021/07/22 財經 貨櫃三雄躍升外資控盤工具 12:442021/07/21 財經 《熱門族群》越南廠防疫紛停工 豐泰、志強、寶成皺眉 12:342021/07/22 財經 官股護盤急如火 買超寫新高 04:102021/07/22 財經要聞 電子股領軍 台股早盤漲逾200點 鴻海、聯電完成填息 09:072021/07/22 財經 航運三雄神鬼奇航再起？散戶要砍要買3大價位曝光 18:492021/07/21 財經 新冠啟示錄 產學研醫應加速整合 04:102021/07/22 財經要聞 財經熱門新聞 航運三雄血腥價還沒來？專家洩大戶成本 散戶接刀死路 - 財經 台積電新舊製程都太強 專家：英特爾拚晶片製造陷難關 - 財經 陽明驚現「最糟糕訊號」 他曝血淋淋慘況：就是這檔翻版 - 財經 亞洲追求「清零」種禍根？經濟學人爆恐怖下場 - 財經 航運三雄剩一條路 長榮關鍵密碼決定小弟、大哥生死 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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