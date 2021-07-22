台股從18000點連續回檔以來，22日終見反彈，摩根士丹利證券預期，在低基期效應下，台灣第二季GDP將年增9％，並研判疫情爆發不致衝擊民間消費復甦，經濟基本面可望力挺台股。

摩根士丹利證券指出，民間消費受到5月中旬以來疫情的爆發，以及相對應的緊縮措施衝擊，不免產生負面影響，不過，考量2020年逢新冠肺炎疫情爆發造成的低基數效應，預計台灣2021年第二季的GDP年增率將達到9％。

大摩認為，目前看來，台灣新冠肺炎疫情似乎已經穩定下來，而且疫苗接種率也在不斷提高，將時間拉長，摩根士丹利預期，台灣2021、2022年的GDP增長將高於全球平均表現，分別為6.6與3％。此外，與南韓的情況相似，大摩預期，強勁的全球需求與國內資本支出動能，都將支撐台灣的經濟成長，也就是說，摩根士丹利不認為這波本土疫情爆發，會衝擊民間消費的復甦。接下來，摩根士丹利將繼續關注疫情發展狀況。