鋼筋、鋼構、砂石等原物料飆漲，已經影響營造廠毛利；公共工程案因有物價波動調整機制，對營造廠來說相對民間住宅工程案有保障；為降低相關營建原物料價格上漲影響，營造廠採取降低住宅承攬接案，並擴大增加公共工程、廠辦案的方式因應；建國工程（5515）住宅比例已降到三成以下、達欣工（2535）的公共工程比例由原先的個位數，提升到2位數。

營造公會統計，今年以來，國內鋼品價格已上漲二成以上；水泥、預拌混凝土的漲幅約在5％；勞工缺乏，工資成本更是漲了25％以上。

在建工程案量達234億元，承攬工程案量中未實現收入約有102億元，建國工程指出，為因應原物料物價波動和營建成本高漲，將持續降低住宅承攬接案量，轉而增加廠辦和公共工程來因應，使營運更加穩健。

建國工程指出，目前在建工程有17案，其中包含住宅5案、公共工程6案、廠辦6案；各工程營收比重為廠辦約占39％、公共工程36％、住宅25％，住宅比重已明顯降低到三成以下。

近年來，達欣工逐漸降低住宅工成營占比；其中，2017年，住宅工程營造比達52％、2018年，占比已降到30％、2019年，則只剩22％；去年，已減到兩成上下。

達欣工指出，近二年，因台商回流，科技廠辦建案增加，所以，達欣工積極投入，每年都有近一成的增加。至於住宅工程，由於原物料價格的飆漲，營造廠受的成本波動較大，為避免營運震盪幅度過大，因此，多會增加毛利較高的科技廠辦案量。