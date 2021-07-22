案經警方循線追查後，逮獲陳姓蝦農一家3人與4村民，7人訊後依殺人罪嫌送辦。（謝佳潾攝）

高雄一對鴛鴦賊22日清晨跑到屏東九如鄉偷電線，不料未果還慘遭「私刑」，2人疑欲開車衝撞村民逃逸，但最後被拖下車持棍棒狂歐，44歲廖姓男子疑似當場被打死；案經警方循線追查後，逮獲陳姓蝦農一家3人與4村民，7人訊後依殺人罪嫌送辦。

警方指出，50歲陳姓蝦農發現電線遭剪後，與47歲的弟弟、19歲的兒子立即趕往現場，途中也通知村民疑似發現小偷，共邀集5車8人到場抓賊，不過案經警方調查，其中1人未到場，所以現場只有陳姓一家3人與4村民，而陳姓主嫌有坦承動手。

據了解，高雄鴛鴦賊44歲廖男、46歲潘女是對夫妻，平日以偷竊維生，22日清晨跑到九如鄉大坵村一處養殖區偷電線，但才剛剪完電線就被蝦農發現，2人嚇到連「贓物」都來不及拿就趕緊駕車逃逸，不過在數人圍捕下根本逃不了，夫妻倆隨即被拖下車持棍棒毆打，廖被打倒在地動彈不得、潘則逃回車上報警求助。

潘打119報案稱「車禍」，但警消到場後發現廖無生命徵象、潘雙手左腳骨折且稱遭毆打，警方立即拉起封鎖線偵辦調查，而廖在送醫途中不治、潘搶救後則無生命危險。

潘說，當時她與丈夫被一群人拖下車，約有6、7人持棒棍往他們身上猛打；但陳姓蝦農稱，是因為竊賊要開車衝撞他們，所以才會持棒棍想要教訓一下。鴛鴦賊開的車不僅前擋風玻璃遭砸毀，還安全氣囊爆開、輪胎遭插木棍。

案發後，因現場拉起封鎖線，導致有蝦農無法進出，當中陳姓蝦農向警方詢問何時可以通行，他趕著要去看電線的維修狀況，而警方見狀後察覺有異，發現他的手有傷口，便以關係人的身分請他回分局協助調查，結果經突破心防後，陳坦承犯行。

檢方表示，案發當日下午已初步相驗，廖姓嫌犯的死因尚待複驗後釐清。