衛福部食藥署公布通過高端新冠肺炎疫苗「緊急使用權」（EUA）申請。對此，議員羅智強直言，既然台北市長柯文哲對國產疫苗也表達高度疑慮，柯文哲必須把「疑慮」化為捍衛市民健康的「行動」，在國産疫苗疑慮未解前，柯文哲應宣示北市醫療系統緩打。

羅智強指出，食藥署突襲式通過高端疫苗緊急授權，不僅未依國際慣例公開會議過程，甚至連全程錄影都沒有，陳時中甚至嗆「全程公開誰又能保證沒有背後交易」。

羅智強表示，跟民進黨在野時猛批的服貿協議相比，服貿談判前與產業界上百次溝通座談，簽訂前並向立法院三次專案報告，還被抹黑成「黑箱」，不可告人的高端EUA，才是貨真價實的最大黑箱！

羅智強認為，柯文哲說的好，台灣已有國際認可的疫苗可打政府是「基於什麼樣緊急狀態」，要通過尚未進入臨床三期實驗，有效性及副作用都不明的疫苗？

羅智強強調，他支持發展國產疫苗，但拒絕拿一般民眾來當實驗品，應該要讓國產苗好好做完三期臨床實驗，連陳時中也坦承，病毒株一直在變化，疫苗若未經大規模試驗很難證明有效，如今高官的手臂都專案打了國際疫苗，難道要讓民眾全效法神農「以身試藥」，用大規模的接種取代實驗來證明高端有效？「開什麼玩笑」。

羅智強說，防疫作為應該配合中央，但疫苗施打必須尊重民眾的健康自主權，柯文哲對高端EUA感到疑慮，就要有肩膀扛起民眾的健康，未來如果衛福部跳過北市府，強壓北市醫療院所施打，他也會在議會提案，市立聯合醫院系統緩打，並主張自購疫苗。