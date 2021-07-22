你能想象手機基地台在空中飛行嗎？7月21日晚間，這次河南暴雨受災最嚴重的鞏義市米河鎮，一條簡訊振奮了黑夜裡通訊受阻的米河人：「米河鎮的鄉親們，因暴雨致通信中斷，應急管理部緊急調派翼龍無人機抵達你鎮上空。」

觀察者網報導，這次任務，「翼龍」在任務區內作業時間共計8小時8分，從7月21日14時22分在貴州安順起飛，到22日早6時15分返回安順，中國航空工業集團有限公司為應急管理部打造的翼龍-2H應急救災型無人機，全程航行近16個小時。

在5個小時的滯空時間裡，「翼龍」無人機空中通信平台可定向恢復50平方公里的移動公網通信，建立覆蓋15000平方公里的音視頻通信網路。

據新華網7月21日消息，7月20日，河南鄭州下轄的縣級市鞏義市米河鎮鎮區因強降雨被淹沒，共計2萬餘人受災。21日，洪水已經退去，路面上堆滿了淤泥，居民房屋普遍被淹了半層高。

暴雨之後，鞏義多處地埋通信光纜被衝斷，基地台地基下沉、機櫃及塔體被泥石流掩埋，部分基地台外電線桿倒地，全區鐵塔產權基站停電285站。21日，鞏義市米河鎮鎮區及一些村莊斷電、斷網、斷水已超過24小時，與外界失去聯繫，且物資補給困難。

面對這種情況，應急指揮部決定，緊急調派翼龍無人機前往位於豫西山區的米河鎮。

據「航空工業」7月21日消息，翼龍-2H應急救災型無人機於21日14時22分從貴州安順機場起飛，在河南上空執行5至6個小時的偵查和中繼任務。

21日18時21分，無人機進入米河鎮通信中斷區，執行應急通信保障任務。於是，21日晚，米河鎮的鄉親們收到了那條振奮人心的短信，與家人取得了聯繫。

據「國資小新」消息，截至21日23時20分，中國移動基地台累計接通用戶3572個，產生流量2089.89M，單次最大接入用戶648個。

「航空工業」微信公眾號介紹稱，此次任務，「翼龍」在任務區內作業時間共計8小時8分。「翼龍」應用寬、窄帶組網設備和移動公網設備，保證受災人員可及時獲取專網和移動網路信號，還應用CCD航測相機、EO光電設備和SAR合成孔徑雷達，對受災區域進行拍照和監測，實時將有關信息回傳至指揮中心。

在防汛減災工作中，收集信息、實時傳輸是重要的一環。暴雨、大風、通訊中斷，都使得受災區難以及時向外部傳遞信息。這種情況下，無人機搭載「順風耳」空中通信基站聽聲辨位，能夠更加方便快捷地收發信息，實現定位精準、通信無死角、無盲區。

本次執行任務的「翼龍」-2H應急救災型無人機系統，是中國航空工業集團有限公司為應急管理部打造的應急通信國家力量，是在「翼龍」-2無人機系統基礎上，針對災害探查、應急通信保障、應急投送等任務研制的大型應急救災型無人機系統。

該系統可定向恢復50平方公里的移動公網通信，建立覆蓋15000平方公里的音視頻通信網絡，具有航程遠、留空時間長、承載能力大、環境適應性強等特點，可在「斷路、斷電、斷網」等極端災害條件下，完成多譜段災害現場探查、公／專網應急組網通信、應急物資投送等任務，並融入應急指揮體系。

「翼龍」-2H應急救災型無人機系統融合空中組網、高點中繼等技術，實現圖像、語音、數據上下貫通，橫向互聯、可視指揮，幫助全面構建「空天地」一體化應急通信保障體系，為國家第一時間開展應急救援提供了全新的解決方案。