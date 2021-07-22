大陸河南省鄭州等地近日暴雨成災，令兩岸民眾都相當關心當地災情。然而近日一部紀錄鄭州當地現況的YouTube影片，就因為出現一位正妹居民意外爆紅，甚至吸引網友上PTT表特版（Beauty）發文詢問，希望能神出這位鄭州正妹的真實身分。

留著一頭及肩浪漫捲髮的鄭州居民「小小」，對著鏡頭訴說家中慘況，「我新買的顯卡，砰的一下，用的第一天就停電了裂開。」接著小小更將鏡頭對著陽台外面，直言：「外面已經慘不忍睹了，就那邊有幾個人還在路上走呢，我這邊走(水)都及腰了，你看那車不都廢了嗎。」

鄭州空靈妹被神出真實身分，原來是遊戲女主播「傳情小小」。(翻攝PTT)

只是不少網友就被小小一身雪白肌膚加上空靈系美貌吸走目光，紛紛在影片下方驚艷留言「1：50 女孩好漂亮」、「河南女生都這麼美嗎」，甚至還有人直接在PTT表特版（Beauty）PO出截圖讚嘆：「看個水災影片發現這也太正，空間似乎沒有扭曲，鄭州不是一個路人也這麼正吧，看電腦可能有做直播？這樣神的到嗎？」

傳情小小（右圖）平時工作模樣。（取自傳情小小微博）

果然就有神人網友查出這位鄭州正妹的真實身分，並PO一張她穿著誘人黑絲交疊美腿坐在椅子上直播的養眼照。原來她是在網路小有名氣的正妹直播主「傳情小小」，也是穿越火線職業聯盟電視聯賽（簡稱CFPL）的女主播，漂亮外型連PTT網友也激讚「真的正」！

傳情小小日常美照。(取自傳情小小微博)

不過大家最關心的就是她目前狀況還好嗎？對此，傳情小小昨日也在微博報告近況，表示家中到現在還沒有水電，幸好所有水都退下去了，「家裡的車我媽非常聰明地停在了車庫斜坡，社區群眾及物業非常努力地抗洪才讓地下車庫沒有被淹沒。」更不忘關心其他的鄭州朋友你們好嗎？