聖多羅圓覺禪寺釋德雲法師（左1）與里長鄭伯其（左2）共同發起「泛愛眾全素膳食」愛心便當發放活動，讓有需要的民眾領用，希望在這艱困的時刻，幫助他們度過難關，並推廣素食，共同抗疫。（鄭伯其提供／黃國峰台中傳真）

因為疫情，看到不少人沒了工作，三餐不繼，聖多羅圓覺禪寺釋德雲法師，在起心動念處，發起發放素食愛心便當活動，從最初的一周1次到2、3次，到現在的一周6次，就是要讓有需要的民眾領用，希望在這艱困的時刻，幫助他們度過難關，並推廣素食，共同抗疫。

在大里立新國小旁的小巷子裡，看似如一般住家的聖多羅圓覺禪寺，上上周默默地發起「泛愛眾全素膳食」愛心便當發放活動，當地里長鄭伯其也一起來共同發揮愛心，首次共發放165個全素便當，供各地有需要的民眾來領取，漸漸地這溫暖傳遞開來，從最初的第一次、到上周發放2、3次，到本周已一周供應6天的中午餐，每次60個至80個全素的膳食，也漸讓領用者體會素食的健康美好。

釋德雲法師表示，素食才是人類健康的根本，更是增強人體對病毒抵抗力的不二法門，有太多例證說明素食救回無法挽回的疾病，藉由愛心餐，希望讓領用者體驗素食，進而習慣素食，同時也讓又需要的民眾能有一餐溫飽。

釋德雲法師指出，疫情初起，在山上修行，原希望藉由祈禱為人民躲過疫情，但看見人們因疫情失去了工作，生活失去了溫飽，才決定下山來辦愛心餐，也沒考慮金錢，就做到沒錢為止，但我相信，行善念必有善報，人世間所有的天災人禍，都是人們貪瞋痴慢疑的惡業果報，從新冠肺炎疫情到最近鄭州水災都是業力造成，但如何解救？釋迦牟尼佛講「以善攻惡」就是以善心，來消除惡風，希望以大家發放便當的這份愛心來影響世人，讓更多人來發揮愛心，當這份愛心逐漸來擴大，進而來消弭疫情。

鄭伯其表示，三級警戒已2個月，可以看到很多人沒辦法出去上班賺錢，但還要繳房租、繳各種費用，聖多羅圓覺禪寺這時能發起愛心便當發放的工作，雖然只是一份小小的便當，但乘載的卻是滿滿的心意，更能推廣素食的好處，希望讓這項善舉與溫暖可以延續下去，把這份感動一點一滴的推廣出去。