逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進

倫元投顧分析師陳學進表示，台股加權指數跌破10日線及月線位置區後，由於市場信心不足、外資法人調節動作不斷壓抑，故在市場信心尚未恢復、大盤尚未能夠站穩均線下，短線台股加權指數仍將反覆震盪整理。

不過，對於短線的震盪，投資人不必過度憂慮，由於台股基本面仍相當亮眼。首先，6月外銷訂單持續繳出一張亮眼的成績單，訂單金額達537.3億美元，創歷年同月新高，年增31.1％，寫下連16個月正成長成績。此外，第二季及上半年金額亦同創歷年同期新高。

個股方面，本周納入投資組合的研通，歐美解封、旺季需求來臨，配合內外資法人大戶心態偏多，只要量價不失控，預期後市仍有續漲機會。

展望後市，經濟部指出，7月外銷訂單預估將落在527億～542億美元間，年增15.7～18.9％，可望寫下連17紅，顯見第三季及下半年整體經濟仍持續看好不變，台股後市並無悲觀的道理，預期台股短線在經過適當震盪換手整理後，勢必仍有上漲機會。