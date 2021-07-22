今年度大學指定科目考試預計28至30日舉行，以各分區考場開始考試當天的前日下午2至4時開放考生查看考場。因各分區考場開始考試日期及開放時間不同，請考生至大學入學考試中心網站「指考考試訊息」公告的「試場分配表、試場地點查詢」，並依規定時間前往查看考場。

新北市教育局表示，考生與家長前往查看各分區考場時，均須配合量溫並配戴口罩，經量測發燒者不得進入考場。每間試場於考前完成消毒作業，不開放進入試場，請在試場外查看座位安排。若有任何問題，請依試場分配表所列電話與該考區連絡，或向大考中心23661416轉608洽詢。

新北巿考場學校分別是華僑高中、新北高工、板橋高中、新莊國中、新莊高中、新北高中、永平高中及新店高中共8校，共368個試場(含備用試場)，計有6245人報名，較去年的6010人增加235人應試。第一天考試科目為物理、化學及生物，第二天考試科目為數學乙、國文、英文及數學甲，第三天考試科目為歷史、地理及公民與社會。

另外依大考中心規定，考試當日不開放家長、親友陪考，僅身心障礙、重大傷病或突發傷病考生得申請 1 名陪考人員。考生在進入考場，須出示大考中心發送的入場識別證及應試有效證件正本、戴口罩、進行體溫量測。若未攜帶入場識別證則須至考場指定地點由試務人員協助確認身分後補發。考試當天於上午7時30分開始量體溫，請考生盡量提早出門以避開入場時的人群聚集。

同時，考生請務必攜帶有效證件應試，以避免同一天因未攜帶有效身分證件致違規被扣減多節次成績。此外，建議可以另備簡章規定其他有效身分證件，例如國民身分證、有照片之健保卡、駕駛執照、護照或居留證等，分開放置降低風險。

教育局提醒，考生請於試前詳閱考試簡章試場規則及違規處理辦法，並遵循考試防疫措施與相關規定，也可參閱大考中心網站「選才電子報」第 323 期刊載「110學年度指定科目考試，考生應考注意事項-考前重點提示」。根據統計，考場違規事件以應試時手機響起最多，務必於試前關閉手機及手錶鬧鈴，以免不慎遭扣減考試成績。