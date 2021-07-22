新北市一名傳播妹小貞（化名），2016年11月間接受吳、梁2名男子邀約，到他們蘆洲的住處，不料歡聚到後來，卻慘遭2人輪流性侵，先上的吳男趁她上完廁所，將人推到沙發扯開衣物強吻胸部，再拉進廁所指侵得逞，接著再與梁男輪番性侵。北院審理後，認定吳、梁2人犯行明確，各判處7年10月徒刑。

小貞控訴，她事發當晚連遭吳、梁2人揉躪，當時吳男先對她性侵，本以為已經結束，沒想到換梁男接著上，把她強拉到房間、沙發與馬桶性侵，結束後又被全裸扛上床，再被2人輪流壓制輪流硬上，整起過程從凌晨3時許到結束，長達5小時之久，後來趁隙脫逃報警。

吳男到案時否認性侵小貞，辯稱與小貞是性交易，過程中脫衣吻胸，是她玩輸遊戲的懲罰，而且小貞

離開時意識清醒、走路很穩，不像是剛被輪姦。梁男則喊冤稱，給的錢包括坐檯與性交易費用，與她是性交易。

北院審理時，小貞在審理中多次情緒崩潰，對法官的問答更一度哭喊案發已久「要我怎麼想！？」，法官認為，小貞報案後幾次供述都差不多，且加上出庭壓力，對細節陳述略模糊可以理解，報案時間不但跟案發相當接近，當時的說詞也十分詳細，認定吳、梁犯行明確，依法各判刑7年10月徒刑。

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