有網友以「喝酒」、「現貨」等毒品暗語在網路上賣毒品，警方喬裝成買家，在高雄逮捕2嫌。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市白河警分局員警發現社群聊天室內有兜售毒品訊息，嫌犯以「喝酒」、「現貨」等毒品暗語在網路上賣毒品，警方喬裝成買家，18日深夜在高雄逮捕2嫌，起出毒品咖啡包10包等證物，全案依毒品危害防制條例移送辦，警方正持續追查上游毒品供給者。

據了解，蔡、陳2嫌均20歲、高雄人，沒有前科，每包毒品咖啡包以500元在網路販售；網路無遠弗屆，警方調查，蔡姓、陳姓男子涉嫌於網路聊天室內以「喝酒、現貨」等暗語，找尋買家交易，本次經員警網路搜巡立即破獲，現場查扣10包毒品咖啡包等新興毒品。

南市警局主任祕書張樹德21日到白河分局頒發「破案茶」，鼓勵員警繼續為治安努力；白河警分局長陳明宏提醒青少年朋友應對於網路社群相關訊息要嚴加過濾，切勿受毒品誘惑而誤蹈法網。

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