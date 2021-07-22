新冠肺炎疫情大暴發以來，台東旅宿有700多家休業，預期26日可能宣布降級，將有9成以上業者復業，業者已做好防疫準備，其中，台東鹿鳴溫泉酒店日前恢復營運，但是全體員工必須快篩檢陰性才能上班。

鹿鳴董事長、也是台東縣觀光協會理事長潘貴蘭表示，國內疫情大暴發後，海嘯第1排的旅宿業衝擊最大，台東縣共有1546家飯店及民宿，其中700多家的飯店及民宿都暫停營業，6月28日以為會解封，就有部分業者復業，7月12日的微解封，有更多業者復業，而隨著疫情漸趨和緩，7月26日可望降級，已有9成旅宿業摩拳擦掌，做好各項防疫措施，為恢復營業做最好的準備。

潘貴蘭表示，鹿鳴5月23日休館，直到7月12日復業，所有員工分流上班，而且必須到鹿野鄉衛生所篩檢陰性後才能上班，她原本以為會有員工撐不住而離職，結果都沒有，面對疫情，大家都很勇敢，她說，雖然快篩陰性不代表未染疫，但至少是相對健康，自己健康才能讓客人感到安心。

潘貴蘭指出，面對26日可能防疫降為二級，台東縣8月的整體訂房量約有4成，有不少客人是3天2夜，可見疫情當下，大家都還蠻保守的，沒有一窩的報復性旅遊潮，可能要等到真正解封，才會恢復以前的光景。

另外，7月12日微解封前一天，台東市禾風新棧飯店業者特別購買快篩試劑，供員工定期檢測；桂田喜來登酒店除中央規定的防疫措施外，還增加「入住須提供核酸檢測及PCR檢測陰性證明或接種疫苗之證明」。