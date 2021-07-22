暴雨重創大陸河南鄭州，目前統計自16日以來，釀25人死亡7人失聯，逾16萬人緊急避難。對此，孫文學校總校長張亞中今天向大陸國台辦主任劉結一發函表示慰問，強調兩岸同舟一命，如果有需要，他很願意在台灣發動民眾踴躍捐輸，盼所有受災戶能早日脫離苦難重回正常生活。

張亞中指出，從媒體的報導了解，此次鄭州的雨量確實驚人，十二年前，台灣的八八水災，瞬時雨量也與鄭州此次的雨量類似，那次豪雨也對台灣造成了巨大損害，因此我們深能體會這次鄭州災情的可怕。

張亞中表示，驚聞鄭州水災，造成了重大的傷亡與財物損失，他與孫文學校全體同仁同感震驚與傷悼，基於兩岸同胞血濃於水，同舟一命的情懷，特別致函，希望能藉此向鄭州受災的同胞，表達來自台灣的慰問之意，期盼所有受災的災戶都能早日脫離苦難，重回正常的生活。

張亞中說，從媒體的報導得知，大陸立即動員了鄰近省份的救災人員緊急馳援，對大陸這種對受災民眾的關懷，以及迅速動員救災的效率，祝福大陸此次救災搶險，以及日後必須馬上展開的災區復原工作，都能夠順利成功。如果有需要，他也願意在台灣發動民眾，踴躍捐輸以表達心意。