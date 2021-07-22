大陸男星黃子韜過去是韓國男團EXO成員之一，退團後回大陸發展，在音樂領域有亮眼表現，更活躍於各大綜藝節目；近日河南暴雨災情嚴重，黃子韜不僅捐人民幣3百萬元（約新台幣1千2百萬元），旗下服飾品牌員工更爆料，他指示下架全部商品捐給河南救援隊，消息曝光讓許多網友對他刮目相看。

河南鄭州近日遭逢千年一遇暴雨，各地災情慘重，演藝圈及社會各界都紛紛響應捐款捐物資，盼多少能幫助到當地民眾，網路上更瘋傳藝人們捐款金額，還傳出有女星捐太少遭網友砲轟；28歲男星黃子韜先前才因父親黃忠東逝世，繼承千億財產，這次河南災情他也馬上捐出人民幣3百萬元（約新台幣1千2百萬元）。

一名疑似黃子韜旗下服飾品牌員工爆料他下架所有產品，全數捐給河南救援隊。(圖/ 摘自微博)

黃子韜把自家品牌服飾全下架，通通捐給救援隊。(圖/ 摘自微博)

昨（21日）下午一名疑似是黃子韜自家服飾品牌的員工，被他的善舉暖爆，特地在微博發文並附上對話記錄，指出「我的老闆好感人」；照片疑似是服飾品牌在微信的工作群組，對話中韜似乎就是黃子韜，在詢問服飾庫存數量後，直接要求員工下架商品，全部捐給救援隊支援河南，更直言「這時候不用吝嗇，能幫的都幫」。

黃子韜也在微博更新動態，間接證實員工爆料下架服裝商品一事。(圖/ 摘自黃子韜微博)

儘管黃子韜的微博沒有正面回應此事，但他在員工爆料後更新動態，「如果耽誤到發貨，無法下訂單，對不起請原諒」，這段話像是間接證實那些對話記錄；黃子韜此次善舉引起瘋狂討論，「真的是天使，這些衣服要去做更偉大的事」、「這就是霸道總裁啊，滿滿正能量」、「以前對黃子韜沒啥好感，這一波立刻被圈粉」。