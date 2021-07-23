遊戲實況平台Twitch 將於下週在亞太市場推出在地訂閱價格，台灣的價格降幅將近砍半；Twitch營收副總裁閔頓指出，預期未來1到2年內，美國以外市場的訂閱率有機會達到接近美國的水準。

Twitch向來是觀看遊戲實況的首選平台，不過臉書（Facebook）遊戲平台的市占率近年開始急起直追，YouTube也不斷更新遊戲直播功能，加上各平台互相挖角實況主的戲碼越演越烈，Twitch已感受到前所未有的競爭壓力。

加入Twitch已5年的閔頓（Mike Minton）今天接受中央社專訪表示，推出在地訂閱價格是為了因應社群用戶要求，社群用戶希望能支持他們喜歡的創作者，但也希望訂閱價格更親民。

談到為何選在今年推出在地訂閱價格，閔頓表示，這件事情已經規劃好幾年，需要很多準備，也要經過測試來確保這樣的做法對實況主有好處，不僅幕後需要很多資料，Twitch相關技術也要到位，到今年終於準備好了。

Twitch今年5月率先在墨西哥和土耳其推出在地化定價後，觀眾的訂閱贈禮數增加5倍。閔頓透露，選擇這幾個市場是因為最具代表性，可以提供有用的數據，讓Twitch知道做出價格改變後會帶來什麼影響，再把這樣的做法推廣到其他市場。

Twitch在台灣的訂閱價格原本是新台幣149元，調整後新價格是77元，降幅達48%；泰國之前價格為160泰銖，調整後價格為69泰銖，降幅57%；韓國則由6600韓元降為5000韓元，降幅24%。全球共有43種新價格。

閔頓說，Twitch決定各地價格的調整幅度時，會考慮三項因素。第一是Twitch內部數據，例如先前促銷方案的績效、調整價格會對績效造成什麼影響；其次是從第三方取得的外部資料，如一個國家的國內生產毛額（GDP）、民眾消費力等；第三是與實況主訪談。

他也提到，疫情帶動Twitch驚人的成長，帶來新的觀眾和實況主。在任何時間點全球都有約250萬人觀賞Twitch，每天活躍用戶高達3000萬人。

對Twitch來說，亞太市場及台灣成長強勁，因為亞太地區的遊戲和直播都很受歡迎。今年第1季Twitch亞太區營收年增51%，直播主、實況主和創作者人數相較2 年前增加2.5倍。

閔頓表示，「亞太地區民眾非常喜歡玩遊戲，電競文化也蓬勃發展，在這樣的環境下，實況主有充足的養分可以成長起來。」

長期而言，Twitch希望透過在地訂閱價格，幫助實況主賺取更多收入，也協助實況主擴大粉絲社群。閔頓認為，要做到這兩點，訂閱是非常關鍵的工具，Twitch 希望世界各地的訂閱率都能像美國這麼高。

儘管Twitch美國訂閱率列為「高度機密」，但閔頓透露，其他地區訂閱率大約比美國低75%，這個落差可以透過新的在地訂閱價格很快彌補。不少地區推出在地訂閱價格後，訂閱率已翻倍，預期未來1到2年內，美國以外市場的訂閱率有機會達到接近美國的水準。

常有用戶反應，Twitch訂閱價格對全球用戶來說，負擔的程度有所不同。以往Twitch採取全球統一的訂閱價格，一個月為4.99美元（約新台幣140元），當這個價格轉換成各國貨幣之後，在很多地方其實並不友善。這個門檻導致很多粉絲不能輕鬆訂閱，實況主在推動訂閱上也比較艱難。

價格偏高的問題也反映在訂閱率上，目前美國以外市場的訂閱率遠低於美國，Twitch希望透過降價策略，提高非美市場的訂閱率，因此推出在地訂閱價格，根據各地區的消費水準進行調整。（編輯：林淑媛、張良知）1100722