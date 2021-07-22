利嘉村打造蜜蜂矮牆、金崙村併湊故事地圖、萬安村搭建牛棚學堂；台東縣政府執行社區規畫師培力計畫，媒合社區與高雄大學專業團隊，結合在地文化與美學等元素，並由社區民眾創意發想，歷經半年的培訓，22日舉辦成果展，呈現台東多元性的生活樣貌。

台東縣政府建設處辦理營建署推動「創造城鄉新風貌」，與高雄大學團隊合作，進行社區規畫師培力計畫，共有10個社區11個據點完成特色空間的營造，並有104位多數為在地人的初階社區規畫師獲得認證。

卑南鄉利嘉社區在利嘉國小梅園後方種植蜜源植物矮牆，打造蜜蜂花園；池上鄉萬安社區搭建牛棚，重建居民同共記憶，未來也將做為傳授古法農事的學堂；太麻里鄉金崙社區設置「故事牌」併湊部落的故事地圖；金峰鄉嘉蘭村在百年老茄苳樹下打造石階平台，做為部落遊程導覽據點及休息站。

高雄大學智慧城鄉中心設計總監林貞岑表示，這次的社區營造培力計畫，由居民自行發揮想像，在團隊的陪伴下，將閒置空間再利用，打造可代表自己社區未來願景，及傳承族群智慧的居住環境。

建設處長許瑞貴指出，過去是用打擂台的方式評選參與營造的社區，這次的2.0版，則由專業團隊廣泛徵件後進行媒合，讓較沒有過去包袱的年輕人也能參與，

縣長饒慶鈴說，這次的社區規畫師培力，不過於過去的由上而下，而是在地民眾自己的發想，除了有 專業的輔導以外，更有在地文化與美學，期待每顆種子持續發芽，散布到台東各角落。