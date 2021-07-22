半導體暨面板製程供應系統大廠朋億股份有限公司（6613）22日於新竹豐邑喜來登大飯店舉辦2021年股東常會，由董事長梁進利主持，全體股東出席率達64.89％，會中承認2020年度營業報告書、財務報表等各項討論事項，以及2020年盈餘分配案。

2020年配發每股現金股利8元，配發率達66.6％，2020年稅後股東權益報酬率（ROE）、資產報酬率（ROA）分別站穩17.81％、8.91％，可見全體經營階層努力不懈致力創造公司、員工及股東最大價值，以期將公司經營成果回饋全體股東共享。

展望2021年，朋億維持審慎樂觀看法。受惠於全球半導體產業擴建新廠、增設產能的腳步加速，帶動半導體產值持續攀升，尤其中國政府近年來提振半導體產業自製率表現，創造深耕中國高科技產業市場多年且擁有良好商譽的朋億，有良好業務開拓的空間。

加上公司去年結盟半導體氣體設備供應設備商銳澤效益於今年開始發酵，朋億以期透過雙方資源整併，完善公司於氣體設備供應服務整合，拉升兩岸接單動能，為未來營運增添良好之成長引擎。