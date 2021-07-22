新竹縣尖石鄉因受到疫情影響，上山遊客止步，使得原本可以零售價販賣給消費者的水蜜桃消售陷窘境，只能降價批給盤商，收入大幅銳減，讓果農十分苦惱；新竹大遠百近日特別邀請果農至大遠百廣場販售，加上協助網路行銷，2天就賣出3000顆水蜜桃。

新竹大遠百為增加尖石鄉水蜜桃曝光及銷售管道，近日特別與新竹尖石鄉公所接洽，邀請果農們假日期間到新竹大遠百1樓廣場販售，並透過新竹大遠百粉絲團及LINE推廣等宣傳活動曝光。

由於販售地點結合百貨速利便及各餐廳外帶取餐人潮，讓果農在短短2天的假日，就創下15萬元的業績，賣出近3000顆水蜜桃。

新竹大遠百店長龔貞忠更發起募款活動，邀請民眾、專櫃同仁認購愛心水蜜桃，短短2天的時間，募得1200顆水蜜桃，並與新竹市政府社會處共同合作，將水蜜桃全數捐贈予新竹仁愛啟智中心、新竹仁愛兒童之家及新竹家扶中心，讓許多受助團體也能享用當季水蜜桃的甜蜜滋味。