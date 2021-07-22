因應國內疫情警戒停課不停學，不僅補習班、安親班等分推出適合不同年齡層的線上課程，國立臺灣海洋大學6月下旬起，每周六開設暑期防疫線上直播課程，由各特色學系教授輪番上陣，包含生物科技、AI程式設計、航運管理、海洋生態資源以及海洋休閒運動產業等不同專長領域，提供對高中學子自主學習資源，培育海洋專業領域之興趣，一起成為具備創新自主思考的優秀海洋人才。

海大教務長林泰源表示，經過前幾週課程收到不少反饋，獲得參與學生及高中師長一致好評，1周2小時內的課程，不僅在疫情期間豐富學習，且能開啟往後對於海洋專業特色的未來道路，找尋自己的興趣。透過線上教學可與授課老師進行互動，提升學生自主學習能力，協助高中生探討未來志向、提高學習動機及豐富學習歷程，落實多元面向學習及發展。

而對程式設計有興趣的同學也有福了，月底電機系老師將指導操作「MATLAB」，展開AI和程式語言的學習，「MATLAB」可以進行多種項目的應用開發，也符合目前跨領域共同開發的趨勢。過往高中生要上這類課程不僅需要自掏腰包而且還不一定有如此專業的師資，也算是疫情下的意外收穫。

若在高中多嘗試涉略透過多元體驗發掘興趣，對大學選校選系等都有幫助，念自己有興趣的科系不僅對職涯發展有所助益，也能夠激發無限潛能，東南科技大學室內設計系學生王善喆、游皓鈞以作品「人然共存」參加2021 TSID第15屆全國室內設計/空間設計系學生競圖大賽，從556件作品中榮獲「銅獎」。

TSID第15屆全國室內設計/空間設計系學生競圖大賽，主要以社會時代議題出發，透過創新設計關懷社會公益，並培育具國際觀的新世代設計人才為活動精神，串連台灣設計產業達到傳承教育的發展；此次競賽題目為文青展覽與輕食咖啡廳設計，因全球性的疫情，台灣在這股大浪潮的衝擊前期，停課、停業、居家檢疫、居家隔離，人們的生活步調由快節奏，變為慢動作甚至按下了暫停鍵，希望以身處山林區中的一棟木構造為空間設計的基地，給失業、待業、想出國深造卻暫不能入境他國的年輕人來經營或消費，作為一個面對後疫情，甚至疫情後，可重新思考前途的場所。

學生作品「人然共存」主要在探討人們在疫情封鎖期間的反思與體悟後，能夠彌補過去對於大自然的種種破壞，並期許未來人們可以更好的與大自然和平共存，以常態性固定主題展覽形式，透過身體感受為目標，強化展覽體感經驗，營造說故事的空間氛圍。

參賽同學經過4個月不斷重複的設計、繪圖、再修改，終於完成作品，其中學校的課業與其他的設計競賽不僅要跟上進度，更因疫情導致無法與指導老師實體討論、同學互相切磋與觀摩，都是第1次碰到的挑戰；系主任劉懿瑾教授表示由於COVID-19疫情影響，所有課程都改採遠距教學，增加學生與老師討論的困難度，但學生憑藉自身對設計的熱情與過去的訓練，不斷精進設計內容，終在6月下旬進入決選並摘下銅獎。

今年決選改採視訊遠距評選，增加了設計說明的難度，透過視訊對學生而言是新的嘗試，要面對陌生的表達方式又要兼顧完善的說明流程，雖然今年的決選讓參賽者面臨挑戰，也顯現同學們超強的學習適應力，上網自尋方法解決問題。

東南科大學生摘銅作品設計概念「大自然有疫無疫人然共存」。（圖/東南科大提供）

1111人力銀行發言人黃若薇指出，因為疫情，人力銀行與大專院校合作的職涯講座也改為線上進行，日前主講時深刻感受到大學生們強烈的求知慾，提問也都切中要點，顯見學生們除了專業知識外，生活素養也大幅提升。但仍有些升學或求職問題想求助有經驗的前輩，那麼1111人力銀行TUN大學網就是同學們最好的解答工具，網站含括全台校系介紹、測評分析、升學或求職面試技巧、熱門討論區中集結許多大學生們關心的議題，諸如：升學面試、打工家教、新鮮人求職、實習職缺、打工家教等包羅萬象的資訊，就是希望能夠扮演大家求學、球職路上的神隊友。