1把鑰匙竟然可以2車用？桃園市大園區1名葉姓男子21日下午騎車前往糕餅店購物，未料騎著同款機車的王姓男子於糕餅店採購完後，竟騎著葉男機車離開，意外的是，葉男竟也拿著自己鑰匙發動王男的同款機車前往派出所求助，所幸在警方協助下，雙方機車已物歸原主。

大園葉姓男子21日下午前往中山北路上一家糕餅店購物，購物完轉頭卻發現自己的機車不見，葉男第一時間以為車子可能被偷，但環顧四周發現一旁竟停著一輛外觀完全相同的機車，索性拿自己的鑰匙發動該機車，竟順利發動，才察覺可能是有人不小心騎錯車，便騎著現場遺留的車輛到派出所求助。

大園分局大園派出所接獲葉男報案後隨即查詢該輛機車的車籍資料，確認另名機車車主王姓男子就住在附近並順利聯繫上，王男得知自己誤騎葉男機車後感到相當驚訝，趕緊查看剛騎回來的機車確認果真不是自己的機車，便即刻將車騎到派出所歸還。

對於鑰匙能互相使用的烏龍狀況，警方表示王男到派出所後一再向葉男致歉並表示自己也是到該間糕餅店購物，買完東西出來後未注意到現場有2輛同款機車，未特別注意車牌便將車鑰匙插上，因為機車意外順利發動才以為是自己的機車並順利騎回家，警方指出，兩名車主現場確認機車狀況後，已將機車物歸原主，兩人對於警方的熱心協助亦表示相當感謝。