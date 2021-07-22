原PO的文章發布後高掛Dcard熱門文章第一。（翻攝Dcard）

今年4月2日太魯閣號出軌事件斷送49條冤魂，造成無以計量的家庭破碎，交通部相隔107天，於本月18日公布早在5月21即完成的行政調查報告，再度引起罹難者家屬的強烈不滿。一名受害者家屬上網發文，沉痛地指控台鐵拖延報告發布，利用家屬不曉得該等多久的焦急心情迫使簽下和解書，口口聲稱會配發關懷員卻都不見蹤影等，引起網友議論。

這名女子21日在論壇《Dcard》心情板以「台鐵帶走我姊姊，現在台鐵要擊倒我們」為標題發文，內文指出，她今年20歲，4月的太魯閣號出軌意外讓她與年僅22歲的姊姊從此天人永隔。

原PO吐露，自從疫情爆發以來，社會大眾對於太魯閣號事件的關注程度持續下降，希望大家能一同緊盯事故之後，台鐵需要面對的責任與改革；原PO指出，台鐵所提供給家屬的和解書內容全盤否認此次事故的責任，甩鍋給違規施工的包商。

原PO貼出罹難者家屬與台鐵局的溝通群組對話紀錄，圖片中原PO於6月26日發問，台鐵曾承諾會持續透過關懷員、官網專區、群組等3方管道，讓家屬能適時的了解台鐵安全改革的進度，但她檢視官網，僅看見於4月事發後發布的緊急修補進度表，且她與家人也從未透過關懷員得到實質的進度報告。

台鐵局副局長馮輝昇則於隔日回覆，「收到，謝謝您的提醒。本局星期一關懷小組工作會議會進行檢討改善後回覆。謝謝！」之後，台鐵局營運安全科科長簡信立在下方回覆，官網未更新部分，是因負責維護官網的中華電信公司作業關係，因此上架與實際時間有些許落差；台鐵安全改革部分，則因部分改革非一蹴可幾，恐難每日更新，但未來將會每周一定期將改革情形上網公告。

原PO控訴，台鐵方早於5月21日就已完成太魯閣號事故行政調查報告，卻拖延了58天才於本月18日發布報告書，且家屬是先在媒體看見消息才知情；原PO進一步解釋，台鐵在58天中，不斷向家屬強調他們沒有刑責，讓家屬感到無助，最終受不了無止盡的等待，妥協而簽下和解書。

原PO貼出與台鐵局訊息來往的對話紀錄。（翻攝Dcard）

原PO質疑台鐵未更新安全改革的進度，台鐵局安全營運科科長簡信立則回覆，是與維護官網的中華電信消息更新速度有落差。（翻攝Dcard）

原PO寫下，「我才20歲，我22歲的姐姐在一場不該發生的，電影般的恐怖意外中走了。我才20歲，被迫在殯儀館待了六天，認大體，招魂，被記者追跑。我才20歲，要和家人一起對抗台鐵和官僚體制，為我姐姐和台灣爭取應有的正義。」盼望文章能引起更多人關注，緊盯此事故的後續發展。

文章曝光後，截至發稿時間已有2萬8千多位網友留下按下愛心，文章亦登上Dcard熱門文章第一，不少網友留言回應，「頂上去」、「請大家分享」、「加油，真相不該被埋沒」、「看到掉眼淚，加油」、「老實講，這個結果真的不意外，就是行之有年的出事SOP。 而且就算覺得不合理，自己的力量也沒辦法撼動」、「此文不可沉」。