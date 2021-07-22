新鮮人遇到疫情找工作簡直是難上加難，大學剛畢業的小剛面對疫情紛擾，從4月份開始投遞履歷，但不是石沉大海就是面試後無下文，他感嘆自己生錯時代，這個世代的社會新鮮人難道真的要淪為失業一族嗎？

其實打開他的履歷就可以發現到，洋洋灑灑的自我介紹下，卻忽略了「重點」，這個重點是對將求職的職缺有什麼貢獻，很多新鮮人會覺得：我就沒有工作經驗啊！但兼職打工或社團經驗，都是企業人資及老闆重視的部分，請記得將這些經歷留下紀錄並寫進履歷表。

再者，線上面試已經成為企業面試的首選方式，記得除了面試環境、背景乾淨之外，最大要注意的地方，是現在手機裡有太多應用程式通知，如果一兩次還好，「頻繁跳出Line、IG訊息那可是大忌啊！」將這些部分掌握好，相信面試錄取的機會就會大大增加。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，無論是新鮮人，還是職場老鳥，想要從眾多應試者中脫穎而出，獲企業青睞，就必須突顯個人的優勢。但這「優勢」，可不是自己說算了，而是要對方認定，對企業而言有幫助才算。

黃若薇表示，隨著國內疫情逐漸趨緩，無論是新鮮人或在職勞工，都積極踏出求職、轉職腳步，透過「面試經驗暨工作甘苦談」，不僅可參考前人準備心得，快速掌握面試技巧，更可了解各式不同的職涯選擇，找到屬於自己的一片天。