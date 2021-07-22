針對永靖鄉有基層診所把疫苗打到沒預約民眾身上，導致兩名預約登記者被通知了卻差點沒得打，衛生局長葉彥伯公開代為致歉，強調已要求診所改善。（謝瓊雲攝）

彰化縣22日零確診，今年累計267例，彰化縣長王惠美表示，是否降級、解封，開放安親班，都遵照中央指示滾動式調整，尤其是室內場所，會採取更謹慎的防疫標準檢視。另外，永靖某診所未確實核對名冊，導致預約者沒打到、未預約者卻先打了疫苗，衛生局長葉彥伯對此也公開致歉。

王惠美指出，只要中央宣布降級，彰化縣將在兼顧防疫前提下，能開放的就將盡量開放，仍將採取較嚴格的防疫措施，如夜市就只能外帶、人流控管，以扣除營業面積後，容留面積每人1坪計算，夾娃娃機、遊憩設施等不能設攤。

她更呼籲要打第2劑的長者、民眾，趕緊上1922網站登記預約，藥局、四大超商都可以協助長輩登記，未來關懷據點重新開放後，也會由社區志工們全面協助長者預約第2劑。

有網友在Ptt貼文指，公公預約登記打疫苗，21日上午還跟永靖某診所確認沒問題，但出發到半路竟接到電話通知他的疫苗被其他人打完了，沒得打，讓公公生氣又傻眼，她也痛批會不會太扯？

葉彥伯公開在直播說明會上向民眾致歉，坦承該診所服務流程不夠完善，當天上午共32人預約打疫苗，診所人員僅詢問是否有預約，未確實核對名冊就開封疫苗施打，事後核對才發現有部分人沒預約就來打，導致有2名預約的民眾反而沒得打。

葉彥伯表示，診所未落實核對身分，比對名冊依序施打，才會出現這種問題，加上不懂應變，沒有先開封下午的疫苗，讓2人多跑一趟，當天下午回到診所完成疫苗接種；他強調衛生局在了解後，已經要求該診所改善，並保證有預約成功的民眾，一定都能打到疫苗。