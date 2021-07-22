國美館策劃戰後台灣第一代抒情抽象畫家「陳銀輝90藝術歷程」展覽，自7月24日至10月3日間展出150餘件油畫作品，展期正值他90歲生日，格具意義。國美館長梁永斐今天表示，台灣資深藝術家窮其一生投入創作，累積精采的藝術寶藏，藝術家陳銀輝淬鍊一生的精華作品，展現多元風貌。

「取色賦形．捨像傳神－陳銀輝90藝術歷程」展覽，由台北藝術大學博物館研究所所長廖仁義、台灣師範大學美術學系助理教授劉碧旭共同策展，展出陳銀輝的150餘件油畫作品，創作年代自1959年至2021年。

國美館指出，陳銀輝在1931年出生於嘉義，創作自1950年代至今，不斷探索與自我突破，繪畫作品涵蓋油畫、水彩畫、油性粉彩畫及素描，展現形式上的色彩與視點、線條與光影，也可看到他晚期抽象作品中的詩意與意境，在色彩與線條中可感受到藝術家豐厚的藝術能量，他在藝術教育或創作領域都可謂大師。

國美館指出，展覽期間正值陳銀輝的90歲生日，策展人將陳銀輝繪畫風格從前期研究探索到建立自我風格，呈現從傳統走向現代的演變歷程，富含韻味及個人特色的藝術創作。除創作外，他並投入教學工作近40年，2008年更擔任國立師範大學美術系名譽教授，為台灣藝術界作育英才無數，默默探索、耕耘於抒情抽象繪畫。