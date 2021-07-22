隨著國內疫情逐漸緩和，中央流行疫情指揮中心表示，7月26日降為二級的可能性高，並將於近2日內公布指引，不過雖然「降級不解封」，許多企業已陸續取消WFH，要求員工重返辦公室或採行分流上班制度，這也讓不少上班族相當哀怨，大嘆「爽日子過完了」，近期就有網友在PTT論壇分享WFH結束後最難適應的4件事情，引起全場的共鳴。

有名網友日前在PTT論壇發文表示，最近疫情慢慢趨緩，不少人都要重回辦公室，待在家裡太久不用進公司，一時之間還真的不太習慣，她也列出4點最不想面對的事情，包括「早起出門少睡1~2小時」、「不能穿睡衣廢整天」、「出門前要化妝」、「要面對同事」，指出自己最不想面對第2點，畢竟居家穿著真的輕鬆很多，並詢問大家最不能適應的有哪些？

貼文一出，引發熱烈迴響，許多網友表示「全部都不習慣」、「1通勤太傷了」、「絕對是1，少睡1小時差好多」、「最不想面對4，居家辦公時講電話或視訊會議都覺得比面對面輕鬆」、「1累死而且好熱」、「4雞歪人一堆」。也有網友提出自己的看法，認為WFH應成為主流，指出「除了需要設備生產的公司，只是電腦作業的根本不需要在公司，公司可以省下高昂的辦公室租金等成本，員工可以免去通勤等時間金錢精力的浪費，不是雙贏？」

因應廣大上班族的期待，以及疫情期間的求職需求，1111人力銀行特闢防疫在家工作專區，協助求職者有效且快速媒合各大產業，找到居家辦公的理想職缺。