今年國內新冠肺炎疫情擴大，加上至今超過2個月的三級警戒，影響不少產業與企業，在景氣不明下進而暫緩或延後徵才。緊接在6月畢業季後，目前正值新鮮人求職旺季，卻碰上這樣的大環境與就業市場，讓不少年輕人感嘆工作難找。

為此台灣民眾黨立委邱臣遠特別呼籲政府，重視這波疫情影響學校畢業生、社會新鮮人求職的問題；同時社團法人勞動與發展協會研究員辛炳隆也建議政府推出「尋職津貼」，讓短期內找不到工作的年輕人不要因此放棄，幫助他們勇敢出來找工作。

1111人力銀行發言人黃若薇指出，在三級警戒的限制下，民眾減少非必要性的外出，影響不少產業經營與從業人員需求。年輕人在找工作頻頻收到無聲卡的情況下，確實有可能信心受挫、萌生畏怯，因此，1111人力銀行特別針對新鮮人製作「求職講座」系列影片，透過職場專家與各行各業企業人資分享，讓年輕人快速掌握各項求職要領，相關影片都可在「產經新聞網」或「1111人力銀行YouTube官方頻道」上找到，歡迎年輕朋友多多利用，即使警戒期間宅在家，也可透過線上影片充實自己的求職技能。

台灣民眾黨立委邱臣遠21日上午召開線上直播記者會，他表示，他的國會辦公室從今年5月至今已召開14場產業紓困線上記者會，了解疫情對於台灣勞動市場的衝擊非常大；下半年失業率可能有上升情況，希望相關部會研議調整相關政策，包括幫助應屆畢業生、社會新鮮人能夠順利求職。

直播記者會中邀請到社團法人勞動與發展協會研究員辛炳隆，他建議政府推出「尋職津貼」，讓短期之間找不到工作，只要願意參加政府的就業輔導措施，可以得到津貼協助，目的是要幫助年輕人勇敢出來找工作。他也提到，很多年輕人在學生時代就已開始打工、有經濟自主的壓力，在疫情之下，一旦畢業、失業，經濟壓力會非常大，但他們還領不到失業金，這時候確實需要津貼協助。