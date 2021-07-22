Nouveau scandale olympique : le burger du MPC (media press center). Viande caoutchouc pain froid présentation immonde. Le tout pour 1600¥. Camarades journalistes mangez avant. pic.twitter.com/0SPCk0vkQQ — regis arnaud (@regisarnaud) July 20 2021

隨著東京奧運即將展開，大量外國記者已隨選手們抵達日本，不過有一名法國記者在推特上發文，表達對主新聞中心（Media Press Centre MPC）中餐點的不滿，認為又貴又難吃。其他記者表示，正爭取取消出外採購餐食時僅限15分鐘的規定。

法國雜誌「Japon Eco」主編艾諾（Regis Arnaud）在推特上貼出照片，稱媒體中心內的漢堡要價1600日圓（約新台幣406.7元），內容物為「橡膠一般的肉、冷掉的麵包、糟糕的擺盤」，並痛批這份餐點是奧運的「新醜聞」。

日本雜誌《女性自身》指出，東京奧運的主新聞中心和國際轉播中心（International Broadcasting Centre IBC）設於東京都江東區有明的東京國際展示場（Tokyo Big Sight），是日本面積最大的展覽場地。不過為避免大量外國訪客加劇日本本土新冠肺炎（COVID-19）疫情，主辦單位對餐飲設下嚴格規定。

一名未具名的日本體育記者透露，外國媒體人員只能在奧運會場和住宿地點用餐，若住宿地點無法提供餐點，則允許其前往附近的便利商店購買，但得遵守「15分規定」，即須在15分鐘內返回住宿地點，否則可能受到沒收記者證等懲罰。目前外國媒體正要求主辦單位撤銷該規定。

《東京新聞》先前報導，目前主新聞中心餐廳內僅提供6種餐點，最便宜的是1000日圓（約新台幣254.2元）的牛肉咖哩，自動販賣機中一瓶500毫升裝的茶則要價280日圓（約新台幣71.2元），高於一般日本超市或便利商店的售價。加上選手村內設備不足等狀況，遭批評日本先前宣稱的「款待」精神已然崩壞。