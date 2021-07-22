霧峰分局萬豐派出所員警協助轄區失智人口迷路案件，老婦人說，過世的兒子在前面等她，員警左看右看沒人，將她先送回家。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

「我兒子在前面，招手要我過去。」霧峰一位失智老婦人，日前凌晨疑是迷了路，台中市警局霧峰分局萬豐派出所員警到場協助時，婦人一直向員警說著過世的兒子在前面，但前方根本沒人，讓員警頓時覺得「毛毛的」後幾經瞭解老婦人情況，發現老婦為轄區列冊的失智老人，遂將老婦人安全送回家。

霧峰分局萬豐派出所員警錢志豪、張紹峯，20日凌晨1時許執行臨檢勤務時，接獲報案稱霧峰區六股路與六股路248巷附近農田道路，疑似有一位失智老人，員警到場發現，報案的民眾陪著一位年約80歲的老婦人，民眾表示老婦人說自己已死亡的兒子復活，且就在前方等她，但前方根本沒有人，員警一聽當下毛骨悚然，但還是按耐下心情，仔細詢問老婦。

經員警仔細詢問，想起不久以前曾受理過老婦的案件，印象還很深刻，就直接將張姓老婦人，載回霧峰區六股路住家，張婦丈夫對於熱心員警的協助幫忙非常的感謝，再三的點頭致謝。 原來張婦年約80歲，年事已高，且有身心障礙手冊，因其兒子在10幾年前，發生事故不幸身亡，由於思子深切，常會幻想大兒子回來探望她，所以才會有「兒子復活，且就在前方等她。」等語。

霧峰分局長陳家銘表示，若家中老人曾有走失情事，可向社會局申請「愛心手鍊」服務，亦可在老人身上置放家屬聯絡方式，不慎走失時，可立即向警察機關報請協尋，儘速幫助長者返家，避免發生意外憾事。