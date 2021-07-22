行政院今天宣布加碼採購3600萬劑莫德納疫苗，國民黨主席江啟臣表示，樂見民進黨終於回應國民黨的倡議、人民對於疫苗需求的期待，再次沉痛呼籲行政院放下政治執念，回歸科學防疫，並強調防疫紓困不難，跟著國民黨走就好。

江啟臣舉例說明，首先，今年6月18日民進黨團否決國民黨要求加碼採購國際疫苗的提案，他就進一步呼籲政府利用既有管道，加碼採購莫德納，1個月後民進黨才跟上腳步。

其次，14個藍營執政縣市今年5月30日召開抗疫聯盟視訊會議，嘉義市長黃敏惠具體建議夏季電價緩漲，6月1日他要求夏季電價緩漲作為紓困的第一步，民進黨直到6月底、今天分別宣布當月電價緩漲。

再者，他早在7月11日就公開要求政府保留BNT疫苗給青少年，蔡英文總統昨天終跟上國民黨的腳步，預計將BNT疫苗納入12至18歲施打。

他強調，國民黨呼籲油電凍漲、普發現金，已是全民盼望及在野共同訴求，台北市長柯文哲對於普發現金政策，原本脫口批評「有這種在野黨，難怪執政黨囂張」，讓大家摸不著頭緒，民進黨團已感受到民眾需求，不惜「逆文哲」轉為支持普發現金。

他指出，民進黨內英派立委陳明文也不惜「逆貞昌」，主張發放1萬元現金，行政院的算計以及堅持，只會離人民愈來愈遠；然而，國民黨抽一鞭，民進黨走一步的速度，讓人民焦慮心急。

江啟臣再次呼籲行政院，防疫紓困政策只有好壞，沒有藍綠之分，國民黨會繼續計提出好的政策建言，也歡迎民進黨繼續跟進，只是拜託跟快一點，不要讓人們痴等。