因應北農爆發群聚感染，日前桃園市政府向中央爭取批發市場專案為農漁畜批發市場、屠宰場、運銷司機等相關從業人員優先造冊施打疫苗，桃園農業局指出，截至22日已完成全數施打作業，總計施打人數3834人，施打率達86.7％。

桃園市長鄭文燦表示，行政院農業委員會共核撥本市三梯次農業相關場域第七類對象疫苗施打，三梯次預計核撥總計人數4420人，本市協調相關醫療院所自5日開始施打，截至22日止已完成全數施打作業，並指出本專案共計完成施打人數3834人，施打率達86.7％，已有效提升批發市場疫苗施打覆蓋率。

目前全國已開放18歲以上民眾皆可進行疫苗意願登記，鄭文燦提醒，除可至「COVID-19公費疫苗預約登記系統」進行預約外，也可經由「健保快易通APP」，或持健保卡至四大超商、合作藥局、衛生所登記預約。

此外，桃園市政府已規劃「預約接種服務便民窗口」，民眾可至各區公所、戶政、地政事務所、地稅局等服務諮詢，另也協調各農漁會本會及分部、農田水利署各工作站等協助民眾預約登記，呼籲民眾儘快完成預約施打作業，以提升全民保護力。