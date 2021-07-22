因疫情衝擊下，失業率不斷攀升。有網友在「爆廢公社公開版」分享對話截圖，他貼出徵人訊息，隨後收到一名聽障爸傳訊，說自己失業3個月，還有小孩要養，網友要求看履歷後，不料聽障爸竟回答他：「懶得寫」，引發網友嘲諷。

原PO在貼文中寫下「可憐之人必有可恨之處，想幫也幫不了。這種喇仔行沒錢生活剛好而已，我都賣命在賺錢了，不要因為自己有缺陷就要別人同情，自己的人生請自己努力」。

根據網友PO出的對話內容，求職者起初很有禮貌地詢問「我是聽障人可以接受嗎？我已經3個月找不到工作，因為我有小孩要養」，還附上哭泣的貼圖，遭遇令人同情；男網友聽完對方經歷後，很想幫他於是說：「先把履歷傳給我」，誰知應徵者竟回「……懶得寫，算了謝謝。」

此對話引發討論，網友直呼：「傻眼，居然回這種話，他應該沒有很積極想找工作，我也聽障，但每次要去面試我都會帶自備履歷表」、「懶的寫⋯就不要在用聽障來換取同情，明明給你機會！還說懶的寫⋯那人家就懶得跟你廢話了」、「好險你沒錄用他，不然改天他會回你，我懶的去上班，懶的做事」。

1111人力銀行發言人黃若薇表示，想要從眾多應試者中脫穎而出，獲企業青睞，就必須懂得突顯個人的優勢，投履歷必須有策略目標。建議求職者在撰寫履歷或面試時，必須先針對企業的「需求」來定位，什麼是對方需要的人才，自己具備何種條件等方向來出發、思考。這些眉眉角角都可以參考「面試經驗暨工作甘苦談」前人的經驗，讓你下次看到機會，就能做好萬全準備，成功錄取好工作。