老翁沒穿褲子呆坐路邊，暖警借褲給他穿協助返家。(警方提供／呂筱蟬桃園傳真)

桃園市66歲姜姓老翁，疑似患有失智症獨自外出，被民眾發現沒穿褲子坐在馬路邊，楊梅警方獲報後到場，將老翁帶回所內並連繫其家人，警方見老翁沒穿褲子便拿出自己的褲子讓老翁穿上，並提供便當給他吃，家人到派出所後將老翁帶回家，直向警方說謝謝。

楊梅分局新屋分駐所接獲民眾報案，在新屋區中山路與新興街口有一名老翁沒穿褲子，一人獨自坐在轉角處，警員林尚葦獲報後前往查看，發現該名老翁沒穿褲子靜靜地坐在路邊，立即拿出事先準備的大塑膠袋先讓老翁遮擋，詢問他年籍資料及為何沒穿褲子，老翁僅能說出自己名字及因為太趕所以忘記穿褲子了，其他皆無法回答。

員警先將老翁帶回派出所，經查詢及詢問里長後聯繫到家屬，老翁家屬向警方表示他近期有失智的情況發生，但因家人都外出上班，要等到中午時間才有辦法到分駐所將老翁接回，員警見老翁沒穿褲子也不是辦法，便將自己放在分駐所內的褲子拿給他穿，另外也提供便當給老翁，避免老翁在等家人來接他的過程中餓肚子。

楊梅分局長黃富村表示，對於警員林尚葦可以將心比心，把老翁當成自己長輩，將自己的備用褲子提供給老翁的暖舉表示嘉許，而里長的熱心協助，也讓警方能及時的聯繫上老翁家屬。黃分局長也呼籲民眾若家中有年邁或易走失長者，建議將聯絡資料讓其隨身攜帶，或向桃園市政府社會局申請愛心手鍊，為親愛的家人增加一分保障。