新竹市藍營備戰2022，新竹市議會國民黨團原訂7月25至27日先行舉辦市長民調初選，當地有意參選黨內初選的議員林耕仁、李國璋和陳啓源在如火如荼的策馬加鞭，但受到這波疫情影響下，讓候選人皆苦於無法宣傳施政理念，更難以造勢活動增加人氣，使選舉溫度一直處於低溫狀態。

但在新竹長久經營的林耕仁卻不曾中斷對新竹關切的熱忱，他表示在舒適減壓永續新竹這個主軸下，還會針對教育、便捷、安心、質感與未來來建構新竹的新開始，因為一個可以長期發展的城市，最重要的一環就是教育。因為下一代將面臨有史以來最競爭的時代，隨著國際化浪潮及數位網路趨勢，孩子需要國際新思維及科技創新的教育。因此要讓新竹將成為全台灣第一個以「全球化素養」為主軸的城市，推廣校際間的國際交流，提升孩子的國際競爭力，同時打造創新教育課程、結合智慧科技、哲學思辨、實驗教育等元素，讓新竹成為一個國際教育科技之城。

對新竹人最痛苦的交通問題，林耕仁認為是迫切需要解決的問題，他將會採用優化公車系統、導入大數據分析技術、規劃出符合民眾運輸需求的路線與時間，透過「提升公車搭乘率」以減少路面車輛數，另外「開闢支線道路」和規劃「上下班時間的便道」和「調整燈號時間」，逐步改善交通問題，再廣設、興建立體停車塔，將空間活化創造出更多停車格，同時讓步行城市落實、加強實施危險道路區段體檢，就能有效減少交通事故，改善新竹市交通問題。

至於新竹市任期已屆的新竹市長林智堅，誰會出線成為他的接班人？國民黨新竹市長初選民調將於7月25、26、27日晚間6時30分至10時，採用電話民調方式來決定新竹市民心目中的最佳的市長參選人選，以下為記者訪問國民黨初選候選人林耕仁的重要訪談紀要。

問：對於驟然升溫的疫情，都為新竹做了什麼?

答：疫情期間又要準備初選是相當滯礙的情況，但這波疫情肆虐以來，前線醫護用生命在守護國人健康，所以這段時間我募集了防疫物資，例如:防護面罩送給居家照護員、捐贈酒精消毒與體溫量測儀器給車站、公車站，減少站務員跟乘客接觸、提供護耳神器給醫事人員、也準備愛心便當和飲料分享給醫院和疫苗施打站的工作人員及志工、還有慰問衛生局、清潔隊、警察局的同仁們。我深覺越是辛苦的時刻，更要互相體諒與支持，成為彼此的後盾。

問：參與這次的市長初選，對新竹的願景跟規劃還有哪些？

答：在我提出的舒適減壓永續新竹這個政策主軸下，除了教育、科技、交通、停車等問題，在安心新竹方面，因為疫情的關係，人們都重視起自身安全及健康，因此城市安全網絡的建立相當重要，市民的健康應該由市長來照顧，我會推動7-15歲小市民健檢，並且增設青少年親善門診，讓市府也增設醫療諮詢窗口，民眾可反映就醫問題。在食安問題上，我一定堅決反對瘦肉精，同時建立新竹食材登錄平台，讓民眾買的安心、吃得健康。至於日常生活的安全，就讓智慧科技來守護，除了使用完善監視器防護網、嚴格檢查公共建築安全之外，這樣可以讓危險還沒發生就已經被解決。

問：舒適減壓的願景又該如何達成？

答：舒適減壓的核心關鍵在於提升市民的生活，很多新竹爸爸媽媽週末不知道帶小孩去哪裡玩，我會增加小型親子共享空間，讓小孩玩樂的同時，父母也可以做自己的事情；如果父母沒有時間照顧孩子，那就讓市府來協助，未來新竹的公托會逐區開設，減少年輕父母負擔，同時建立保母媒合平台，讓市府做品質管理；如果臨時有事，也有臨托服務，網上預約不用等，孩子都會有人幫您顧。新竹將從兒童城市蛻變成友善育兒的親子城市。此外新竹的地方文化非常豐富，客家資產、眷村故事、傳統商圈等等，未來我會透過科技力量的整合，研發一個專屬於新竹人的app，所有資訊一手可以掌握。這才是有質感的生活才能減壓。

最後總結永續新竹的概念，未來的新竹，我將打造成一座智慧城市，利用數據分析解決交通問題、善用科技創新帶來教育進步、採用智慧醫療改善居家生活。更要打通竹苗科技廊道，以強化廊道腹地的多元使用，連結竹科與竹南園區的產業生活圈，創造更多工作機會，一併提升生活品質，才能讓新竹吸引更多全台灣優秀青年，除了能增加工作機會之外，居住品質上是希望打造新竹第一座智慧社會住宅，四年落實1200戶，為新竹帶來更多活力與可能性，讓新竹能永續的發展。

問：還有想要跟全新竹市民說什麼？

答：我生在新竹，長在新竹，未來會跟新竹所有的市民朋友一起努力打拼。因為新竹是值得我投入一輩子心血來服務的城市，所以抱持為民服務的初心來參加初選。我的競選主軸是：「舒適減壓，永續新竹」，就是秉持讓新竹人可以有質感地過生活，舒適且壓力小；更重要的是，我們希望留給下一代一個什麼樣的家園？我會盡全力把新竹建設做好，給下一代永續發展的新竹。而它需要我們每一個人一起努力來達成。各位新竹市民朋友，林耕仁邀請您加入這個改變城市的行列，想想你期待的生活品質，想想我們留給孩子怎麼樣的未來，想想退休後的養老日子，再想想一個永續發展的新竹。市政我來拼，我是新竹人、我是林耕仁，7月25、26、27日晚上國民黨新竹市長民調，懇請唯一支持林耕仁！幫新竹市建構更好的願景。