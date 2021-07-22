行政院研議再推振興券，外界關心財源問題。財政部表示，振興券由國發會統籌，財源怎麼處理是否再編列特別預算等，若要再編預算，財政部也會配合籌措財源來支應振興券發行。

但必須是行政院如果已決定要發一個前提，財政部就會配合籌措財源；目前承辦單位或者配合部會還未開過會。

財政部國庫署副署長顏春蘭也再度澄清，近期外界引用惠譽國際信評台灣債務的情況，台灣政府債務占GDP的比率快速上升到43.6％是不正確的訊息。

財政部強調，43.6％是AA組的中位數，而台灣是屬於這一類群，實際上台灣2021年的債務比率預測是38.2％，低於AA組的中位數，台灣也僅上升1.2個百分點。

顏春蘭說，近兩年世界各國因為疫情，舉債比率向上拉升；但是台灣舉借的部分相對穩定，所以與AA組的中位數差距更大，台灣的財務狀況穩健。

不過遠東集團董事長徐旭東日前提到，因為政府目前財務情況好得很，除了沒有過度龐大的負債，國內反而是有錢太多的問題，應該要多發振興券。

財政部表示，舉債進行重大公共建設自古就有兩派學者，有些人認為是「必要之惡」有些人認為是「債留子孫」，自然發振興券可以振興經濟，但是也會增加債務負擔，這些債務負擔以要以健全的負擔水準須細緻的分析與通盤考量，因此還須看行政院的政策方向。