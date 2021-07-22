東非島國馬達加斯加總統安德里·拉喬利納（Andry Rajoelina）在一次暗殺企圖中倖存，馬達加斯加檢察官辦公室宣布「成功挫敗暗殺的企圖」。事後，該國逮捕了一些暗殺涉案人，其中還包括外國人。

半島電視(Aljazeera)報導，馬達加斯加司法部長伯蒂娜·拉扎菲亞里沃尼 (Berthine Razafiarivony) 週四表示，「國家安全事件」的逮捕行動在周二發動，包括馬達加斯加人和幾名外國人被補，有明確的證據顯示，他們涉嫌暗殺總統在內的幾名政要。

她補充說：「被捕的嫌犯中，有兩名具有法國公民身分的外國人。」

另據法國國際廣播電台消息指出，外籍嫌犯中有2名法國人，一人為法裔馬達加斯加人拉法諾哈拉納（Paul Rafanoharana）於家中遭逮，另一名法國人佛朗索瓦（Philippe Francois）則是在馬達加斯加的伊瓦圖國際機場，準備飛往法國時被抓，目前相關案情仍在調查當中。

日前友邦海地總統摩依士（Jovenel Moïse）7日才遇刺身亡，海地第一夫人瑪婷（Martine Moise）也受重傷，被送往美國邁阿密當地醫院治療；而西非國家馬里總統阿西米·戈伊塔（Assimi Goïta）20日也在首都巴馬科大清真寺參加傳統的宰牲節活動時，險些遭刺殺，如今又傳出馬達加斯加總統拉喬利納（Andry Rajoelina）遇刺，這已是7月第3起國家元首遇刺案件。